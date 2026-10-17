Konz
Kontrollmaßnahmen der Polizei aufgrund von Veranstaltungen in Konz
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Annähernd parallel fanden zwei Veranstaltungen mit Bezug zu einer Rockergruppierung sowie einer Opening-Party eines sogenannten Street-Clubs in Konz statt, die im Internet öffentlich beworben wurden.

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Um die Sicherheit zu gewährleisten, richtete die Polizei ab ca. 15:30 Uhr eine größere Kontrollstelle auf dem Mitfahrerparkplatz am Kreisel in Konz sowie ab 18:30 Uhr eine zweite im Bereich des Friedhofes Karthaus bis ca. 21 Uhr ein. Hierzu wurde der Kreisel in Konz temporär auf eine Fahrspur reduziert. Phasenweise kam es zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen in Konz.
Die Kontrollen sowie beide Veranstaltungen verliefen aus polizeilicher Sicht ohne besondere Vorkommnisse.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Michael Notzon
Pressestelle
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


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