Kontrollmaßnahmen an der A 1, Rastplatz Salmrohr

Die durchgehende Fahrbahn in Richtung Saarbrücken wurde von 19:30 - 02:00 Uhr vollgesperrt, der Verkehr über den Rastplatz geleitet.



Bilanz der Kontrolle: Rund 200 Fahrzeuge und 350 Personen konnten kontrolliert und insbesondere hinsichtlich ihrer Fahrtüchtigkeit überprüft werden. Bei einem Fahrzeugführer bestand der Verdacht einer Betäubungsmittelbeeinflussung. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sechs Personen führten Kraftfahrzeuge, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Bei sieben Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis aufgrund von technischen Veränderungen erloschen. Zwei Fahrzeuge waren nicht ordnungsgemäß zugelassen und wurden mit nicht ausgegebenen Kennzeichen geführt. Entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Im Rahmen der Kontrolle konnten Betäubungsmittel im unteren einstelligen Kilobereich aufgefunden und sichergestellt werden.

Die Ermittlungen hierzu dauern an.



Des Weiteren im Einsatz war die Autobahnmeisterei Wittlich."



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