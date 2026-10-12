Salmtal
Kontrollmaßnahmen an der A 1, Rastplatz Salmrohr
Symbolbild
dpa

In der Nacht von Freitag, 09.10.2026 auf Samstag, 10.10.2026 führte die Polizeiautobahnstation Schweich mit Unterstützung weiterer Dienststellen des Polizeipräsidiums Trier, des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik, Technik sowie der Bundespolizeiinspektion Trier eine Großkontrolle auf dem Rastplatz Salmrohr an der BAB1 durch.

Lesezeit 1 Minute

Die durchgehende Fahrbahn in Richtung Saarbrücken wurde von 19:30 - 02:00 Uhr vollgesperrt, der Verkehr über den Rastplatz geleitet.

Bilanz der Kontrolle: Rund 200 Fahrzeuge und 350 Personen konnten kontrolliert und insbesondere hinsichtlich ihrer Fahrtüchtigkeit überprüft werden. Bei einem Fahrzeugführer bestand der Verdacht einer Betäubungsmittelbeeinflussung. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sechs Personen führten Kraftfahrzeuge, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Bei sieben Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis aufgrund von technischen Veränderungen erloschen. Zwei Fahrzeuge waren nicht ordnungsgemäß zugelassen und wurden mit nicht ausgegebenen Kennzeichen geführt. Entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.
Im Rahmen der Kontrolle konnten Betäubungsmittel im unteren einstelligen Kilobereich aufgefunden und sichergestellt werden.
Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Des Weiteren im Einsatz war die Autobahnmeisterei Wittlich."

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Polizeiautobahnstation Schweich

Telefon: 06502 91650
E-Mail: pastschweich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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