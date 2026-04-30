Kontrollen unter dem Motto „Sicherheit auf dem Weg zur KITA“

Unter dem Motto "Sicherheit auf dem Weg zur KITA" kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich am 29.04.2026 zwischen 07:20 Uhr und 08:30 Uhr den Verkehr im Bereich der Hauptstraße in Landscheid.





Insgesamt wurden 24 Fahrzeuge (PKW und Fahrräder) sowie neun Fußgänger kontrolliert. Gemeinsam mit der Verkehrssicherheitsberaterin der Polizeiinspektion Wittlich wurden Gespräche mit den Eltern geführt und die Kinder altersgerecht über die Maßnahmen informiert.



Erfreulicherweise mussten keinerlei Sanktionen ausgesprochen werden.

Die Kontrollmaßnahmen wurden durchgehend positiv bewertet.



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