Kontrollen und Präsenz im Wittlicher Stadtgebiet

Am 27.11.2025 zwischen 16:00 Uhr und 22:00 Uhr führten die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich mit Unterstützung von Beamten der Kriminalinspektion Wittlich und gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Wittlich Kontrollen im Stadtgebiet durch.





Zudem zeigten die Beamten offen uniformierte Präsenz durch Fußstreifentätigkeit.



Insgesamt wurden Personen- und Fahrzeugkontrollen im mittleren zweistelligen Bereich durchgeführt, festgestellte Ordnungswidrigkeiten geahndet und Jugendschutzkontrollen durchgeführt.



Im Zusammenhang mit dem Wittlicher "Dämmershoppen" wurde die sichtbare Präsenz von Polizei und Ordnungsamt durch die Passanten positiv begrüßt.



Rückfragen bitte an:



Sven Lehrke

-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/926130

Telefax 06571/926150

sven.lehrke@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf X

https://x.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell