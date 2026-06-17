Kontrollen im öffentlichen Raum

Im Rahmen dieser Kontrollen wurden im Stadtgebiet Bernkastel-Kues bei zwei Personen verbotenen Gegenstände in Form von Messern aufgefunden und sichergestellt. Gegen die beiden Betroffenen wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Des Weiteren wurden zwei Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz eingeleitet. In einem Fall konsumierte der Betroffene sein Cannabis in der Nähe eines Spielplatzes. Im Rahmen der Jugendschutzkontrollen erfolgten bei drei Jugendlichen eine Sicherstellung von Tabakwaren. Zudem wurden durch die Einsatzkräfte 12 Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verkehrsverstößen eingeleitet.
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Im Rahmen dieser Kontrollen wurden im Stadtgebiet Bernkastel-Kues bei zwei Personen verbotenen Gegenstände in Form von Messern aufgefunden und sichergestellt. Gegen die beiden Betroffenen wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Des Weiteren wurden zwei Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz eingeleitet. In einem Fall konsumierte der Betroffene sein Cannabis in der Nähe eines Spielplatzes. Im Rahmen der Jugendschutzkontrollen erfolgten bei drei Jugendlichen eine Sicherstellung von Tabakwaren. Zudem wurden durch die Einsatzkräfte 12 Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verkehrsverstößen eingeleitet.