Kontrolle von Holztransporten: Fahrerlaubnis abgelaufen, Transporter zu schwer und zu hoch

Aufgrund mehrerer Hinweise aus der Bewölkung führten Beamte des Bundesamtes für Logistik und Mobilität (BALM) aus Mainz und der Schwerlastkontrollgruppe des Polizeipräsidiums Trier am Donnerstag, den 13. Februar, im Bereich Morbach und Hochscheid Kontrollen des gewerblichen Güterverkehres mit Schwerpunkt Überladung bei Holztransporten durch.





Die Beamten hatten kaum mit den Kontrollen begonnen, da konnte bereits der erste überladene Holztransporter einer Kontrolle unterzogen werden. Der Holztransport war so stark beladen und die Waage überlastet, dass hier keine Verwiegung auf einer Brückenwaage möglich war. Der Sattelzug wurde sodann auf einer polizeieigenen Radlastwaage verwogen. Dabei wurde ein Gesamtgewicht von 54,4 Tonnen und somit einer Überladung von über 30% festgestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Transport musste ab- bzw. umgeladen werden.



Gegen den Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet und gegen das Transportunternehmen ein Verfahren, wonach der Frachterlös möglicherweise eingezogen werden könnte.



Kurz darauf wurde ein weiterer Sattelzug einer Kontrolle unterzogen, beladen mit Schnittholzabschnitten, wobei der Sattelzug durch zusätzlich angebrachte Schutzplanken bereits eine Höhe von 4,32m, bei erlaubten 4,00m erreichte. Zuzüglich der Ladung konnte eine Gesamthöhe von 4,52m vermessen werden. Auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt.



Gegen den Fahrer wurde auch hier ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Gegen das Transportunternehmen ebenfalls ein Verfahren, wonach der Frachterlös möglicherweise eingezogen werden könnte.



Zum Schluss wurde ein Langholztransport kontrolliert, beladen mit Fichtenstämmen, da auch hier der Verdacht einer Überladung bestand. Bei einer Verwiegung mit einer polizeieigenen Radlastwaage wurde ein Gesamtgewicht von 52,5 Tonnen und somit 28% Überladung festgestellt. Zusätzlich wurde festgestellt, dass die Berufskraftfahrerqualifikation und vor allem die erforderlichen Führerscheinklassen C sowie CE des Fahrers abgelaufen waren und er somit ohne gültige Fahrerlaubnis fuhr. Der Fahrer konnte noch vor Ort einen Teil der feuchten und somit schweren Fichtenstämme abladen.

Die Weiterfahrt musste jedoch von einem Ersatzfahrer übernommen werden.



Neben einem Bußgeldverfahren wurde gegen den Fahrer ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis eingeleitet. Zusätzlich wurden gegen das Unternehmen ein Strafverfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis eingeleitet und ein weiteres Verfahren, wonach der Frachterlös möglicherweise eingezogen werden könnte.



