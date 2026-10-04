Kontrolle einer Fahrzeugkolonne

Die Fahrzeugkolonne konnte in Höhe der Ortschaft Klausen aufgenommen, gestoppt und durch starke Kräfte der umliegenden Dienststellen kontrolliert werden. Es handelte sich um eine gemeinsame Ausfahrt eines niederländischen Subaru-Clubs. Im Rahmen der Kontrolle konnten keinerlei Hinweise auf eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer festgestellt werden. Die Personalien des Veranstalters und der jeweiligen Fahrer wurden dokumentiert. Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten der Kolonne gefährdet oder genötigt wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Im Viertheil 22

54470 Bernkastel-Kues



Tel.: 06531/95270

pibernkastel-kues@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell