Piesport
Kontrolle einer Fahrzeugkolonne
Symbolbild
Symbolbild
Monika Skolimowska/dpa

Am 04.10.2026, gegen 10:40 Uhr wurden der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues 15-20 Fahrzeuge mit überwiegend niederländischen Kennzeichen gemeldet, die in einer Kolonne mit hoher Geschwindigkeit von Neumagen-Dhron in Richtung Piesport unterwegs seien.

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Die Fahrzeugkolonne konnte in Höhe der Ortschaft Klausen aufgenommen, gestoppt und durch starke Kräfte der umliegenden Dienststellen kontrolliert werden. Es handelte sich um eine gemeinsame Ausfahrt eines niederländischen Subaru-Clubs. Im Rahmen der Kontrolle konnten keinerlei Hinweise auf eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer festgestellt werden. Die Personalien des Veranstalters und der jeweiligen Fahrer wurden dokumentiert. Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten der Kolonne gefährdet oder genötigt wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Im Viertheil 22
54470 Bernkastel-Kues

Tel.: 06531/95270
pibernkastel-kues@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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