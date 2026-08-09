Körperverletzung

Hier wurde der 18-jährige durch eine ihm unbekannte Person angegriffen. Aufgrund eines Schlags mit dem Kopf ins Gesicht erlitt der 18-jährige eine Verletzung an der Nase.
Hinweise zu dem Täter bestehen derzeit nicht. Jegliche Hinweise dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.
Rückfragen bitte an:
-------------------------------------------------------------
Fabian Donkers, POK
Polizeiinspektion Daun
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592/96260
Fax: 06592/962650
pidaun@polizei.rlp.de
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Hier wurde der 18-jährige durch eine ihm unbekannte Person angegriffen. Aufgrund eines Schlags mit dem Kopf ins Gesicht erlitt der 18-jährige eine Verletzung an der Nase.