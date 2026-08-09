Daun
Körperverletzung

Symbolbild

dpa

Am 09.08.2026 gegen 04:00 Uhr befand sich ein 18-jähriger aus der VG Ulmen im Bereich der Gartenstraße.

Hier wurde der 18-jährige durch eine ihm unbekannte Person angegriffen. Aufgrund eines Schlags mit dem Kopf ins Gesicht erlitt der 18-jährige eine Verletzung an der Nase.
Hinweise zu dem Täter bestehen derzeit nicht. Jegliche Hinweise dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Rückfragen bitte an:

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Fabian Donkers, POK
Polizeiinspektion Daun
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592/96260
Fax: 06592/962650
pidaun@polizei.rlp.de

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