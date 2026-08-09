Körperverletzung

Hier wurde der 18-jährige durch eine ihm unbekannte Person angegriffen. Aufgrund eines Schlags mit dem Kopf ins Gesicht erlitt der 18-jährige eine Verletzung an der Nase.

Hinweise zu dem Täter bestehen derzeit nicht. Jegliche Hinweise dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



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Fabian Donkers, POK

Polizeiinspektion Daun

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

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