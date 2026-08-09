Daun
Körperverletzung

Symbolbild

dpa

Am 09.08.2026 gegen 04:32 Uhr befand sich ein 26-jähriger aus der VG Wittlich und ein 25-jähriger aus Badem-Württemberg in der Trierer Straße in Daun.

Dort wurden die zwei durch eine bislang unbekannte Person aus einer Personengruppe heraus mittels Pfefferspray attackiert. Die beiden Geschädigten erlitten durch den Angriff Reizungen in den Augen.
Hinweise zu dem Täter bestehen derzeit nicht. Jegliche Hinweise dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Rückfragen bitte an:

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Fabian Donkers, POK
Polizeiinspektion Daun
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592/96260
Fax: 06592/962650
pidaun@polizei.rlp.de

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