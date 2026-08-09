Körperverletzung

Dort wurden die zwei durch eine bislang unbekannte Person aus einer Personengruppe heraus mittels Pfefferspray attackiert. Die beiden Geschädigten erlitten durch den Angriff Reizungen in den Augen.
Hinweise zu dem Täter bestehen derzeit nicht. Jegliche Hinweise dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.
Rückfragen bitte an:
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Fabian Donkers, POK
Polizeiinspektion Daun
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592/96260
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Dort wurden die zwei durch eine bislang unbekannte Person aus einer Personengruppe heraus mittels Pfefferspray attackiert. Die beiden Geschädigten erlitten durch den Angriff Reizungen in den Augen.