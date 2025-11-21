Körperverletzung unter Verwendung eines Messers

Der Streit gipfelte in einer körperlichen Auseinandersetzung in deren Verlauf der 19-Jährige den 32-Jährigen mit einem Küchenmesser angriff. Der Geschädigte erlitt eine Stichverletzung im Rippenbereich und wurde in einem Krankenhaus behandelt, konnte aber glücklicherweise bereits am nächsten Tag entlassen werden. Der Täter flüchtete im Anschluss von der Tatörtlichkeit.



Am Mittwoch, 19. November, führten intensive Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen der Polizeiinspektion und Kriminalinspektion Wittlich schließlich zur Festnahme des 19-jährigen Tatverdächtigen. Auf Basis des im Vorfeld gegen ihn erlassenen Untersuchungshaftbefehls wurde der 19-Jährige noch am selben Tag der zuständigen Ermittlungsrichterin am Amtsgericht in Trier vorgeführt. Diese bestätigte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier den Haftbefehl, sodass der Tatverdächtige im Anschluss in eine Jugendstrafanstalt gebracht wurde. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Tatmotiv dauern an.



