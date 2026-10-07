Körperverletzung und Softair-Schüsse nahe Hauptbahnhof

Drei Personen, möglicherweise Jugendliche, seien in Richtung Fabrikstraße geflüchtet. Dabei sollen sie Plastikmasken ähnlich derer aus der Serie Squid Game getragen haben.



Aus Zeugenaussagen ergibt sich bislang der folgende mutmaßliche Tathergang: Drei bislang unbekannte maskierte Tatverdächtige gingen auf drei Männer, die sich auf dem Parkplatz aufhielten zu, und begannen unvermittelt auf einen der drei Männer einzuschlagen und zu treten. Als der Geschädigte zu Boden stürzte, wollte sich einer der beiden übrigen Männer schützend über ihn legen. Daraufhin soll mindestens einer der Tatverdächtigen eine schwarze Softair-Pistole gezogen und in Richtung der drei Männer geschossen haben. Er traf dabei einen der Männer im Gesicht.



Die unbekannten Tatverdächtigen seien gänzlich schwarz gekleidet gewesen und sollen die Squid Game-ähnlichen Masken unter schwarzen Kapuzen getragen haben. Einer der drei Tatverdächtigen sei auffällig groß gewesen.



Die Ermittlungen zum genauen Tathergang und möglichen Hintergründen dauern an.



Wer hat die Tat beobachtet oder kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Trier unter 0651 983-44150 entgegen.



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