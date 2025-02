Körperverletzung und Personensuche bei Fastnachtsveranstaltung in Zemmer

Am Samstag, 22. Februar 2025 gegen 19:30 Uhr kam es im Rahmen einer Fastnachtsveranstaltung in Zemmer in der Schleidweilerstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung bei der zwei männliche Personen leichtverletzt wurden.

Am Samstag, 22.Februar 2025 gegen 19:30 Uhr kam es im Rahmen einer Fastnachtsveranstaltung in Zemmer in der Schleidweilerstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung bei der zwei männliche Personen leichtverletzt wurden. Laut den Geschädigten soll es zu einem Streit mit drei unbekannten Personen, darunter eine Frau, gekommen sein. Die Täter konnten im Anschluss flüchten und nicht mehr ausfindig gemacht werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wendeten sich mehrere Jugendliche an die vor Ort befindlichen Polizeibeamten und teilten mit, dass sie auf der Suche nach ihrem 15jährigen Begleiter seien. Da eine hilflose Lage für den Jugendlichen nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Letztendlich meldet sich die Mutter des Jugendlichen bei der Polizeiinspektion Schweich und teilte mit, dass dieser wohlbehalten zu Hause eingetroffen sei. Zeugen der oben genannten Körperverletzung werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Schweich zu wenden, Tel. 06502/91570.



