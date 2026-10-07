Körperverletzung und Diebstahl in Wittlich

Am Montag, den 05.10.2026 zwischen 16.00Uhr und 18.00Uhr kam es in Wittlich auf dem Schloßplatz im Bereich des dortigen Dönerladens zu einer Körperverletzung und einem Diebstahl.



Dabei sollen sechs bis sieben bisher unbekannte Jugendliche im Alter von ca. 15-16 Jahren den 22-jährigen, männlichen Geschädigten zunächst geschlagen und getreten haben. Im Rahmen der Auseinandersetzung fielen dem Geschädigten Schlüsselbund und Handy zu Boden, diese Gegenstände wurden vermutlich durch die Jugendlichen entwendet.

Eine nähere Beschreibung der Jugendlichen liegt bisher nicht vor.

Zeugen, die Angaben zu der Auseinandersetzung machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen.



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