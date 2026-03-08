Lieser
Körperverletzung und Bedrohung
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Am Abend des 06.03.2026 wurde der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues eine Auseinandersetzung in Lieser gemeldet.


Der Einsatzort wurde sogleich durch mehrere Streifenwägen angefahren. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte in Erfahrung gebracht werden, dass es zu einer Körperverletzung gekommen sei. Zudem sei eine Person mit einem Messer bedroht worden. Der Täter sei im Anschluss der Tät mit mehreren Begleitern geflüchtet. Ein Tatverdächtiger konnte im Rahmen der Fahndung gestellt werden. Der Geschädigte erlitt eine Schwellung im Gesicht, musste jedoch nicht ärztlich behandelt werden.
Im Einsatz waren die Polizeiinspektionen Bernkastel-Kues und Wittlich

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
pibernkastel-kues@polizei.rlp.de
06531 95270


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren