Hierbei wurden mehrere Personen verletzt. Anschließend flüchtete der bislang unbekannte Täter von dem Marktgelände. Bislang bestehen keine konkreten Hinweise zu einem möglichen Tatverdächtigen.
Zeugen, welche sachdienliche Angaben über die Identität des Täters machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Körperverletzung mittels Pfefferspray
Hierbei wurden mehrere Personen verletzt. Anschließend flüchtete der bislang unbekannte Täter von dem Marktgelände. Bislang bestehen keine konkreten Hinweise zu einem möglichen Tatverdächtigen.