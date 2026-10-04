Körperverletzung "Malleparty" Lambertsberg

Am Sonntag, den 20.09.2026, zwischen ca. 00:00 Uhr und 02:00 Uhr, kam es im Rahmen der "Malleparty" in Lambertsberg zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes und einem Gast der Veranstaltung.





Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde der betreffende Gast durch die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes aus dem Festzelt in den Außenbereich verbracht.



Nach bisherigen Erkenntnissen, kam es bereits zuvor zu einer Konfliktsituation zwischen dem Gast und einem weiteren Besucher der Veranstaltung.



Zeugen, die die Situation beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 06551-9420 oder pipruem@polizei.rlp.de mit der Polizei Prüm in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



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