Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde der betreffende Gast durch die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes aus dem Festzelt in den Außenbereich verbracht.
Nach bisherigen Erkenntnissen, kam es bereits zuvor zu einer Konfliktsituation zwischen dem Gast und einem weiteren Besucher der Veranstaltung.
Zeugen, die die Situation beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 06551-9420 oder pipruem@polizei.rlp.de mit der Polizei Prüm in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
06551-9420
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Körperverletzung "Malleparty" Lambertsberg
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