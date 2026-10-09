Körperverletzung durch Hundeattacke, Zeugen gesucht





Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Geschädigte gegen 16:30 Uhr von einem unbeaufsichtigten Jagdhund mit Schleppleine angefallen, woraufhin sie zu Boden stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog.

Wenig später erschienen zwei Personen (1x weiblich, 1x männlich), die sich als Hundehalter zu erkennen gaben. Nach einer Erstversorgung der Geschädigten wurde jedoch die Örtlichkeit verlassen, ohne dass es zu einem Austausch von Personalien oder anderen Kontaktdaten kam.



Aufgrund des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der 06502 91570 bei der Polizeiinspektion Schweich zu melden.



Rückfragen bitte an:



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