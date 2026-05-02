Körperverletzung beim Tanz in den Mai

Dabei haben mehrere unbekannte Jugendliche auf dem Vorplatz des Partyzeltes auf einen männlichen Geschädigten eingewirkt. Dieser wurde anschließend durch den Rettungsdienst betreut und zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus nach Prüm verbracht.

Warum es zu den Streitigkeiten gekommen ist, ist unklar.

Die Jugendlichen sollen im Alter von 18-22 Jahren gewesen sein.

Zumindest einer der Jugendlichen wird folgendermaßen beschrieben:



-südländisches Erscheinungsbild -ca. 22 Jahre alt -dunkler Bart

und dunkle Haare



Bei sachdienlichen Hinweisen zum Sachverhalt oder den Beschuldigten melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Prüm.



Rückfragen bitte an:



Polizei Prüm



Telefon: 06551-9420

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