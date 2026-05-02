Polizeidirektion Wittlich
Körperverletzung beim Tanz in den Mai
Symbolbild
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Oliver Berg/dpa

Hersdorf OT Jakobsknopp (ots) - Am 01.05.2026 gegen ca. 01:45 Uhr ist es bei der Maifeier auf dem Jakobsknopp (Hersdorf) zu einer Körperverletzung gekommen.

Lesezeit 1 Minute

Dabei haben mehrere unbekannte Jugendliche auf dem Vorplatz des Partyzeltes auf einen männlichen Geschädigten eingewirkt. Dieser wurde anschließend durch den Rettungsdienst betreut und zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus nach Prüm verbracht.
Warum es zu den Streitigkeiten gekommen ist, ist unklar.
Die Jugendlichen sollen im Alter von 18-22 Jahren gewesen sein.
Zumindest einer der Jugendlichen wird folgendermaßen beschrieben:

-südländisches Erscheinungsbild -ca. 22 Jahre alt -dunkler Bart
und dunkle Haare

Bei sachdienlichen Hinweisen zum Sachverhalt oder den Beschuldigten melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Prüm.

Rückfragen bitte an:

Polizei Prüm

Telefon: 06551-9420
https://s.rlp.de/PDWittlich


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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