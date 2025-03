Körperverletzung bei AfterZugParty in Bernkastel-Kues - Zeugen gesucht

Am 01.03.2024, um ca. 23:30 Uhr, kam es im Rahmen der "Afterzugparty" in der Tiefgarage, unterhalb des Forumsplatzes in Kues zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten im Bühnenbereich.