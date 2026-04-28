Körperverletzung auf der Römerbrücke



Hierbei gerieten zwei Männer in Streit, da einer der Männer den anderen darauf hinwies, von seinem Fahrrad

abzusteigen. Diese Zurechtweisung gefiel dem Radfahrer nicht, was zur Folge hatte, dass dieser dem Fußgänger

eine Kopfnuss verpasste. Infolgedessen platzte dessen Oberlippe auf. Da sich auf der Römerbrücke zur besagten Zeit

ein Stau bildete, dürfte vielleicht der ein oder andere Verkehrsteilnehmer den Vorfall wahrgenommen haben. Sachdienliche Hinweise

nimmt die PW Trier Innenstadt unter pwtrier@polizei.rlp.de oder unter der Telefonnummer 0651-983-44250 entgegen.



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