Hierbei gerieten zwei Männer in Streit, da einer der Männer den anderen darauf hinwies, von seinem Fahrrad
abzusteigen. Diese Zurechtweisung gefiel dem Radfahrer nicht, was zur Folge hatte, dass dieser dem Fußgänger
eine Kopfnuss verpasste. Infolgedessen platzte dessen Oberlippe auf. Da sich auf der Römerbrücke zur besagten Zeit
ein Stau bildete, dürfte vielleicht der ein oder andere Verkehrsteilnehmer den Vorfall wahrgenommen haben. Sachdienliche Hinweise
nimmt die PW Trier Innenstadt unter pwtrier@polizei.rlp.de oder unter der Telefonnummer 0651-983-44250 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiwache Innenstadt
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Körperverletzung auf der Römerbrücke