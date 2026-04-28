Trier
Körperverletzung auf der Römerbrücke
Symbolbild
Symbolbild
Monika Skolimowska/dpa

Am Dienstagmorgen den 28.04.2026 gegen 10 Uhr kam es auf der Römerbrücke in Trier zu einer Körperverletzung.


Hierbei gerieten zwei Männer in Streit, da einer der Männer den anderen darauf hinwies, von seinem Fahrrad
abzusteigen. Diese Zurechtweisung gefiel dem Radfahrer nicht, was zur Folge hatte, dass dieser dem Fußgänger
eine Kopfnuss verpasste. Infolgedessen platzte dessen Oberlippe auf. Da sich auf der Römerbrücke zur besagten Zeit
ein Stau bildete, dürfte vielleicht der ein oder andere Verkehrsteilnehmer den Vorfall wahrgenommen haben. Sachdienliche Hinweise
nimmt die PW Trier Innenstadt unter pwtrier@polizei.rlp.de oder unter der Telefonnummer 0651-983-44250 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Innenstadt

Telefon: 0651-98344250


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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