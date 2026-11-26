Der bislang unbekannte Täter soll die Geschädigte, welche mit einem Fahrrad unterwegs war, zunächst verbal attackiert und anschließend gegen das Fahrrad getreten haben, sodass die Geschädigte zu Fall kam und sich leicht verletzte.

Der Täter wird als junger Mann im Alter von ca. 18 Jahren beschrieben. Er war mit einem schwarzen Anorak, einer hellen Jeans und hellen Schuhen bekleidet.

Die Polizei bittet Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder Täterhinweise abgegeben können, sich telefonisch unter 06571-9260 oder per E-Mail an piwittlich@polizei.rlp.de zu melden.



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