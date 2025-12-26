Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten

Laut Aussage eines unbeteiligten Zeugen, dessen PKW durch die Beteiligten im Zuge der körperlichen Auseinandersetzung beschädigt wurde, hätten sich die Beteiligten in unbekannte Richtung entfernt.
Die Polizei bittet daher um Meldungen möglicher Tatzeugen als auch um Meldungen von Beteiligten unter der Telefonnummer 06782-9910.
