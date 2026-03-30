Trier
Körperliche Auseinandersetzung in Linienbus: Zeugin gesucht!

Symbolbild

dpa

Am Donnerstag, den 26.03.2026, kam es gegen 17:15 Uhr im Bus der Linie 13 der SWT an der Haltestelle Simeonstiftplatz in Trier in Richtung Gilbertstraße zu einer mutmaßlichen Körperverletzung zum Nachteil einer älteren Dame.

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Diese wurde von einem ebenfalls älteren Mann am Kragen gepackt und gewürgt.
Eine Passantin beobachtete den Vorfall und griff ein, um der Dame zu helfen. Diese konnte lediglich vage; mit dunklen Haaren beschrieben werden.
Die Zeugin wird gebeten, sich bei der zuständigen Polizeiwache Trier-Innenstadt unter der Telefonnummer 0651-983-44251 oder per E-Mail an pwtrier@polizei.rlp.de zu melden.
Weitere sachdienliche Hinweise werden ebenfalls entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Innenstadt

pwtrier@polizei.rlp.de
Telefon: 0651-983-44251
https://s.rlp.de/PDTrier


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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