Körperliche Auseinandersetzung in Linienbus: Zeugin gesucht!

Am Donnerstag, den 26.03.2026, kam es gegen 17:15 Uhr im Bus der Linie 13 der SWT an der Haltestelle Simeonstiftplatz in Trier in Richtung Gilbertstraße zu einer mutmaßlichen Körperverletzung zum Nachteil einer älteren Dame.



Diese wurde von einem ebenfalls älteren Mann am Kragen gepackt und gewürgt.

Eine Passantin beobachtete den Vorfall und griff ein, um der Dame zu helfen. Diese konnte lediglich vage; mit dunklen Haaren beschrieben werden.

Die Zeugin wird gebeten, sich bei der zuständigen Polizeiwache Trier-Innenstadt unter der Telefonnummer 0651-983-44251 oder per E-Mail an pwtrier@polizei.rlp.de zu melden.

Weitere sachdienliche Hinweise werden ebenfalls entgegengenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Innenstadt



pwtrier@polizei.rlp.de

Telefon: 0651-983-44251

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