Diese wurde von einem ebenfalls älteren Mann am Kragen gepackt und gewürgt.
Eine Passantin beobachtete den Vorfall und griff ein, um der Dame zu helfen. Diese konnte lediglich vage; mit dunklen Haaren beschrieben werden.
Die Zeugin wird gebeten, sich bei der zuständigen Polizeiwache Trier-Innenstadt unter der Telefonnummer 0651-983-44251 oder per E-Mail an pwtrier@polizei.rlp.de zu melden.
Weitere sachdienliche Hinweise werden ebenfalls entgegengenommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiwache Innenstadt
pwtrier@polizei.rlp.de
Telefon: 0651-983-44251
https://s.rlp.de/PDTrier
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Körperliche Auseinandersetzung in Linienbus: Zeugin gesucht!
Lesezeit 1 Minute