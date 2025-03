Körperliche Auseinandersetzung in Idar-Oberstein

Am Dienstag, 18. März, gegen 18:00 Uhr, kam es in der Idar-Obersteiner Fußgängerzone zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.





In Folge verbaler Streitigkeiten entwickelte sich ein Gerangel zwischen fünf männlichen Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahren und einem 36-Jährigen. Die Jugendlichen rangen den Mann zu Boden und schlugen und traten auf ihn ein. Der Mann erlitt dabei leichte Verletzungen.



Die Tat wurde durch mehrere Personen in der Fußgängerzone mit dem Smartphone aufgezeichnet. Einige dieser Aufzeichnungen wurden der Polizeiinspektion Idar-Oberstein zur Verfügung gestellt, andere in den Sozialen Medien verbreitet. Diese Verbreitung über Social Media kann eine strafbare Verletzung der Persönlichkeitsrechte nach §201a StGB darstellen. Darüber hinaus könnte auch ein Verstoß gegen §22 Kunsturhebergesetzt im Raum stehen.



Im Rahmen der bisher erfolgten Ermittlungen konnte die Polizei Idar-Oberstein die Identität aller Tatverdächtigen feststellen. Weitere Ermittlungen dauern an.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Jana Ernst

Telefon: 0651 983-40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell