Körperliche Auseinandersetzung in der Trierer Stockstraße - Zeugen gesucht



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gerieten zwei Gruppen aus bislang ungeklärter Ursache in einen verbalen Streit. Dieser eskalierte im weiteren Verlauf und mündete in eine handgreifliche Auseinandersetzung, an der schätzungsweise 15 - 20 Personen beteiligt waren.

Durch das schnelle Einschreiten alarmierter Polizeikräfte konnte die Situation vor Ort zügig unter Kontrolle gebracht und die Gruppen voneinander getrennt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs sowie der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die die Vorfälle beobachtet und möglicherweise Videoaufnahmen vom Geschehen gemacht haben oder sonstige, sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, sich mit der Polizeiinspektion Trier(Tel. 0651-98344150) in Verbindung zu setzen.



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