Körperliche Auseinandersetzung am Bahnhof in Idar-Oberstein

Am 17.04.2025 kam es gegen 14:25 Uhr am Bahnhof in Idar-Oberstein zu einer Auseinandersetzung mehrerer jugendlicher Personen.

Laut Angaben des 15-jährigen Geschädigten wurde er von insgesamt drei anderen Jugendlichen angegriffen, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Anschließend seien die Täter in einen Zug gestiegen und in Richtung Bad Kreuznach gefahren. Die Täter konnten im späteren Verlauf durch Kollegen der Polizei Bad Kreuznach in Bahnhofsnähe festgestellt und identifiziert werden.



