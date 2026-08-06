kleiner Flächenbrand

Am 05.08.2026 gegen 16:17 Uhr kam es im Bereich des Waldstücks "Kirchengraben" oberhalb der Landstraße 50 in Arenrath zum kleinen Flächenbrand von etwa 20 qm. Die eintreffenden Feuerwehrkräfte hatten den Brand schnell unter Kontrolle.

Arenrath (ots) -



Am 05.08.2026 gegen 16:17 Uhr kam es im Bereich des Waldstücks "Kirchengraben" oberhalb der Landstraße 50 in Arenrath zum kleinen Flächenbrand von etwa 20 qm.



Die eintreffenden Feuerwehrkräfte hatten den Brand schnell unter Kontrolle.



Durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurden die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



Jegliche weiteren Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

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