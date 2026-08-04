Oberöfflingen
kleiner Flächenbrand
Symbolbild
Symbolbild.
dpa

Am 02.08.2026 gegen 11:27 Uhr kam es im Bereich des Waldes von Oberöfflingen in der Nähe der dortigen Autobahnraststätte zu einem kleineren Flächenbrand, welcher durch die Kräfte der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte.

Lesezeit 1 Minute



Die Brandursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, wobei sich keine Hinweise auf eine wie auch immer geartete vorsätzliche in Brandsetzung ergaben.

Die Ermittlungen wurden durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.

Jegliche weiteren Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
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