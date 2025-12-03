Kleine Feuerteufel ermittelt



Nach Zeugenaussagen und Ermittlungen konnten vier 13-jährige Kinder als Täter ermittelt werden.

Diese hatten zuvor Silvesterböller in den Container geworfen und waren sich über das Ausmaß nicht im Klaren.

Alle vier Kinder gaben die Tat zu, eine angemessene Schadensbegleichung ist erfolgt.



Die Polizei Zell bedankt sich bei den Bürgern, welche mit ihren Angaben zur Aufklärung des Falles beigetragen haben.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zell (Mosel)

Winzerstraße 26

56856 Zell/ Mosel

www.polizei.rlp.de

pizell@polizei.rlp.de



Ansprechpartner

POK Marco Rodermund

06542 9867-45





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell