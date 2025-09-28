Kinderfahrrad aus Vorgarten entwendet

Das Fahrrad besitzt einen weißen Rahmen mit einer pinken Aufschrift.

Möglicherweise im Zusammenhang mit dieser Tat steht ein gelber Kastenwagen, der dem "Schrottsammlermilieu" zuzuordnen ist.

Dieser soll ein Kennzeichen der Stadt Völklingen (VK), sowie eine Aufschrift "Clean Gebäudereinigung" oder ähnlich gehabt haben.

Die Polizei benötigt zu ihren Ermittlungen deshalb insbesondere das vollständige Kennzeichen dieses Fahrzeuges.

Hinweise werden an die Polizei Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/9151-0 oder per E-Mail an pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Polizeiinspektion Hermeskeil

Koblenzer Straße 53

54411 Hermeskeil

Telefon: 06503/9151-0

Email: pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell