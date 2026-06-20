Kinder-Scooter beschädigt

Am Samstag, 20.06.2026, zw. 03.30 Uhr und 04.30 Uhr, betraten bislang unbekannte Täter durch den wahrscheinlich offenstehenden Seiteneingang der Bäckerei in der Schadtengasse das Treppenhaus und nahmen einen E-Scooter für Kinder, der dort zum Aufladen an eine Steckdose angeschlossen war, an sich.





In der Folge wurde der Scooter durch den oder die Täter derart beschädigt, dass er nun nicht mehr fahrbereit ist. U.a. wurden neben der Elektronik auch offensichtlich Beschädigungen durch Feuer oder Hitze vorgenommen, da Schmorstellen an Kunststoffteilen festzustellen waren. Um 04.40 Uhr wurde der Scooter dann beschädigt neben der Hauseingangstür aufgefunden.



Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zum Sachverhalt machen? Bitte bei der Polizei Birkenfeld (06782-9910) melden.



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