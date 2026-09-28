Gerolstein
Kinder melden verdächtige Wahrnehmung
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Am Samstag, den 26.09.2026, kam es in der Dämmerungszeit gegen 19:45 Uhr zu einer verdächtigen Wahrnehmung durch zwei 9- und 10-jährige Kinder in Gerolstein.

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Die beiden befanden sich auf dem Spielplatz unterhalb der Grundschule in Gerolstein, als sie eine dunkel gekleidete Person wahrgenommen haben.

Die Person soll zeitweise eine Maske getragen haben und sich im Bereich des Spielplatzes sowie den Straßen Burgring und Burgweiher bewegt haben.

Fahndungsmaßnahmen der Polizei zwecks Personenkontrolle verliefen an jenem Abend ergebnislos.

Die Polizei sucht Zeugen, die etwas von diesem Vorfall mitbekommen haben und Angaben zu der Person machen können.

Diese werden gebeten sich mit der Polizeiwache Gerolstein unter 06591/95260 oder mit der Polizei Daun unter 06592/96260 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Gerolstein
Raderstraße 15
54568 Gerolstein
Telefon 06591/9526-0
Telefax 06591/9526-50
pwgerolstein@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de
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