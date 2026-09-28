Kinder melden verdächtige Wahrnehmung





Die beiden befanden sich auf dem Spielplatz unterhalb der Grundschule in Gerolstein, als sie eine dunkel gekleidete Person wahrgenommen haben.



Die Person soll zeitweise eine Maske getragen haben und sich im Bereich des Spielplatzes sowie den Straßen Burgring und Burgweiher bewegt haben.



Fahndungsmaßnahmen der Polizei zwecks Personenkontrolle verliefen an jenem Abend ergebnislos.



Die Polizei sucht Zeugen, die etwas von diesem Vorfall mitbekommen haben und Angaben zu der Person machen können.



Diese werden gebeten sich mit der Polizeiwache Gerolstein unter 06591/95260 oder mit der Polizei Daun unter 06592/96260 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



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54568 Gerolstein

Telefon 06591/9526-0

Telefax 06591/9526-50

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