Stadtkyll
Kennzeichendiebstahl
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Im Zeitraum von Montag, dem 07.09.2026, 22:55 Uhr und Dienstag, dem 08.09.2026, 05:35 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter beide Kennzeichenschilder von einem weißen FIAT Doblo und einem weißen VW T-ROC.

Die Fahrzeuge waren zu diesem Zeitpunkt auf dem Mitfahrerparkplatz in der Auelstraße in Stadtkyll abgestellt.

Die Polizeiinspektion Prüm bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen auf dem Mitfahrerparkplatz gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06551 942-0 oder per E-Mail an pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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