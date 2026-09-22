Kennzeichendiebstahl

Die Fahrzeuge waren zu diesem Zeitpunkt auf dem Mitfahrerparkplatz in der Auelstraße in Stadtkyll abgestellt.
Die Polizeiinspektion Prüm bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen auf dem Mitfahrerparkplatz gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06551 942-0 oder per E-Mail an pipruem@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de
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Die Fahrzeuge waren zu diesem Zeitpunkt auf dem Mitfahrerparkplatz in der Auelstraße in Stadtkyll abgestellt.