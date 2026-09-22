Kennzeichendiebstahl

Im Zeitraum von Montag, dem 07.09.2026, 22:55 Uhr und Dienstag, dem 08.09.2026, 05:35 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter beide Kennzeichenschilder von einem weißen FIAT Doblo und einem weißen VW T-ROC.

Die Fahrzeuge waren zu diesem Zeitpunkt auf dem Mitfahrerparkplatz in der Auelstraße in Stadtkyll abgestellt.



Die Polizeiinspektion Prüm bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen auf dem Mitfahrerparkplatz gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06551 942-0 oder per E-Mail an pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell