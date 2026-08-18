Wittlich
Kennzeichendiebstahl
Symbolbild
Symbolbild
Monika Skolimowska/dpa

Im Zeitraum 17.08.2026 bis 18.08.2026 begab sich ein bisher unbekannter Täter zu einem im Bereich der Karrstraße in Wittlich abgestellten Personenkraftwagen und entwendete das hintere amtliche Kennzeichen des Fahrzeuges.

Lesezeit 1 Minute



Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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