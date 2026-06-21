Kennzeichendiebstahl

Morbach OT Hinzerath (ots) - In der Ortslage Hinzerath wurden im Zeitraum vom 18.06.2026, 16:00 Uhr, bis zum 19.06.2026, 13:00 Uhr, die beiden amtlichen Kennzeichen eines blauen LKWs der Marke MAN durch bislang unbekannte Täter entwendet.

Der LKW stand geparkt in einer Hofeinfahrt der Belginumstraße im Bereich des Ortseingangs von Hinzerath aus Richtung Kreisverkehr (B50/B327) kommend.



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer im o.g. Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Ortslage Hinzerath gemacht hat und sachdienliche Hinweise zu Personen oder Kraftfahrzeugen geben kann, meldet sich unter der 06533/9374-0 bei der Polizeiinspektion Morbach.



Rückfragen bitte an:



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54497 Morbach



Tel.: 06533/9374-0

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SB: PHK Czock





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