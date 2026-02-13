Der PKW stand zum Tatzeitpunkt im Eichenweg in Gerolstein im Bereich der Seniorenresidenz.
Hinweise zur Tat und zu verdächtigen Beobachtungen (Fahrzeuge und Personen) werden an die Polizeiwache Gerolstein (Tel.: 06591-95260 / Mail: pwgerolstein@polizei.rlp.de) oder die Polizeiinspektion Daun (Tel.: 06592-96260 / Mail: pidaun@polizei.rlp.de) erbeten.
Kennzeichendiebstahl