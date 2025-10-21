Kennzeichendiebstahl

Im Zeitraum 18.10.2025 bis 20.10.2025 entwendeten bisher unbekannte Täter das Kennzeichen eines im Bereich des dortigen Mitfahrerparkplatzes abgestellten Anhängers.





Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.



