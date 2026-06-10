Thalfang
Kennzeichen geklaut
Symbolbild
Symbolbild
Carsten Rehder/dpa

Im Zeitraum vom 05.06.2026 bis 08.06.2026 entwendeten unbekannte Täter das vordere und hintere Kennzeichen eines schwarzen Mitsubishi Space Star.

Der PKW war im besagten Tatzeitraum auf dem Abstellparkplatz des Autohauses Herrmann in der Bahnhofstraße in Thalfang abgestellt gewesen. Es entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Der Parkplatz ist nicht videoüberwacht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
Tel.: 06533/93740
E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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