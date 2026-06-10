Der PKW war im besagten Tatzeitraum auf dem Abstellparkplatz des Autohauses Herrmann in der Bahnhofstraße in Thalfang abgestellt gewesen. Es entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Der Parkplatz ist nicht videoüberwacht.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
Tel.: 06533/93740
E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Kennzeichen geklaut
Der PKW war im besagten Tatzeitraum auf dem Abstellparkplatz des Autohauses Herrmann in der Bahnhofstraße in Thalfang abgestellt gewesen. Es entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Der Parkplatz ist nicht videoüberwacht.