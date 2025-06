Kelberg - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Ein 35-jähriger Motorradfahrer aus den Niederlanden befuhr die B 257 von Hörschhausen in Richtung Kelberg.

Ein Pkw kam aus der entgegengesetzten Richtung und wollte auf die L 101 in Richtung Mosbruch abbiegen.

Hierbei übersah der Pkw-Fahrer, ein 60-jähriger Mann aus dem Kreis Ahrweiler, offenbar das entgegenkommende Motorrad und es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Er wurde mit Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die Insassen des Pkw blieben unverletzt.

Das Motorrad stand anschließend im Vollbrand und auch an dem Pkw entsteht erheblicher Sachschaden.

Die Bundesstraße musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden.



Im Einsatz waren Polizei, Notarzt mit Hubschrauber, Rettungsdienst, FFW Kelberg, Straßenmeisterei Kelberg und Abschleppunternehmen.



