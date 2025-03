Keine verletzten Personen beim Nachtumzug in Hoxel

Morbach (OT Hoxel) (ots) - Ermittlungen der Polizeiinspektion Morbach ergaben, dass beim Nachtumzug in Hoxel am 27.02.2025 keine Person verletzt wurde. Durch eine vom Motivwagen heruntergefallene Rauchdose, welche bei dem Umzug nicht zugelassen war, erlitt ein Zuschauer einen Schaden an seiner Kleidung.

Von einem weiteren Motivwagen gezündete Silvesterraketen verursachten glücklicherweise keinen Schaden.

Mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden natürlich eingeleitet.

Der überwiegende Teil der Teilnehmer verhielt sich aber vorbildlich.



