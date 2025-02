Katze mit Luftdruckwaffe beschossen und verletzt.

Der Tatort dürfte vermutlich im umliegenden Bereich des Friedhofs in Farschweiler liegen.



Die genaue Tatzeit ist derzeit unbekannt. Das Projektil wurde im Rahmen einer tierärztlichen Untersuchung festgestellt und operativ entfernt. Tierhalter werden um besondere Sorgfalt und Vorsicht gebeten.



Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Hermeskiel unter Tel. 06503/9151-0 oder per Mail unter pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hermeskeil

Trierer Straße 53

54411 Hermeskeil

Tel. 06503/9151-0

pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell