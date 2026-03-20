Am 19.03.2026 gegen 18:45 Uhr kam es in der Straße "Auf der Katz" in Bruch zu einem Kaminbrand.





Durch die eintreffende Feuerwehr konnte dieser schnell unter Kontrolle gebracht werden.



Es entstand glücklicherweise weder Personen- noch Gebäudeschaden.



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