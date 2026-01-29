Vor Ort konnte glücklicherweise schnell festgestellt werden, dass es tatsächlich lediglich im Kamin zu einem kleinen Brand kam.
Der Brand konnte durch die Kräfte der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Nach Kehrung des Kamins konnte das Haus wieder betreten werden.
Es kam glücklicherweise zu keinerlei Gebäude- oder gar Personenschaden.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Kaminbrand
Lesezeit 1 Minute