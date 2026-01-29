Kaminbrand





Vor Ort konnte glücklicherweise schnell festgestellt werden, dass es tatsächlich lediglich im Kamin zu einem kleinen Brand kam.



Der Brand konnte durch die Kräfte der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Nach Kehrung des Kamins konnte das Haus wieder betreten werden.



Es kam glücklicherweise zu keinerlei Gebäude- oder gar Personenschaden.



