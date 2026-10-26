Morbach
Kabeldiebstahl Firmengelände
Symbolbild
Symbolbild.
dpa

Zwischen Freitag dem 23.10.2026 und Montag dem 26.10.2026 kam es zu einem Einbruch auf das Gelände der Firma Westnetz in Morbach.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch das Aufschneiden eines Zaunes unbefugten Zugang zum Firmengelände und entwendeten hierbei Kupferkabelreste im Wert von mehreren hundert Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Morbach (Tel. 06533/93740) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach
06533 93740


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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