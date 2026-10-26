Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch das Aufschneiden eines Zaunes unbefugten Zugang zum Firmengelände und entwendeten hierbei Kupferkabelreste im Wert von mehreren hundert Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Morbach (Tel. 06533/93740) in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Morbach
06533 93740
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Kabeldiebstahl Firmengelände
Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch das Aufschneiden eines Zaunes unbefugten Zugang zum Firmengelände und entwendeten hierbei Kupferkabelreste im Wert von mehreren hundert Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Morbach (Tel. 06533/93740) in Verbindung zu setzen.