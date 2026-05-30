Junger Fahrzeugführer kommt von der Fahrbahn ab

Beim Befahren einer Rechtskurve kam ein 18-jähriger Pkw-Führer aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kam schließlich in einem schwer zugänglichen Böschungsbereich zum Stehen.

Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall leichtverletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand Totalschaden.

Aufgrund der Lichtverhältnisse und der Unübersichtlichkeit der Unfallstelle wurde die L151 im Zeitraum von 23:30 Uhr bis 01:50 Uhr zwei Mal temporär für die Unfallaufnahme und die Bergung des PKWs gesperrt.



Rückfragen bitte an:



Absender

Polizeipräsidium Trier

Polizeiinspektion Hermeskeil

Koblenzer Straße 53

54411 Hermeskeil

Telefon: 06503/9151-0

Email: pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell