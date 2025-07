junge Frau in vermeintlicher Not

Nachbarn hatten der Polizeiinspektion Bitburg per Notruf gemeldet, dass eine verzweifelt wirkende Frau an der Dachkante sitze. Ihre Familienangehörigen stünden hilferufend am Dachfenster und würden versuchen, auf die Frau einzuwirken. Die Polizei Bitburg rückte umgehend mit mehreren Einsatzfahrzeugen aus, auch die verständigte Feuerwehr war bereits mit einem Sprungtuch auf der Anfahrt. Die Polizeibeamten trafen die Frau schließlich im Hausflur an und konnten den Vorfall aufklären: Die Frau hatte versucht, aus dem Dachfenster heraus ein Foto mit ihrem Handy zu machen. Dabei sei ihr das Telefon aus der Hand geglitten und in die Dachrinne gerutscht. Mutig sei sie dem Gerät hinterhergeklettert, habe aufgrund von Nässe und Rutschigkeit aber nicht wieder an das Fenster gelangen können, um hereinzuklettern. Ihre Familie eilte ihr zu Hilfe und zog sie schließlich durch das Dachfenster wieder ins Haus, bevor Polizei und Feuerwehr eintrafen.



