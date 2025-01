Jugendschutzkontrollen in der Wittlicher Innenstadt Gemeinsame Aktion von Schutz- und Kriminalpolizei

Am Donnerstag, 23. Januar 2025, führten erfahrene Jugendschutzkräfte von Schutz- und Kriminalpolizei Kontrollen in der Wittlicher Innenstadt durch.





Der Fokus der Kontrollen lag auf Einhaltung des Jugendschutzgesetzes im Zusammenhang mit Verkauf und Konsum von Alkohol und Tabakwaren. Erfreulicherweise wurden dabei nur wenige Verstöße festgestellt. Es wurden Tabakwaren sichergestellt und die Eltern informiert.



Zivilkräfte kontrollierten allerdings auch einen jungen Mann, der Cannabis in einer unerlaubten Menge mit sich führte. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.



Ein weiteres Verfahren wurde gegen den Nutzer eines sogenannten E-Scooters eingeleitet, der trotz fehlenden Versicherungsschutzes am Verkehr teilnahm. Keine Bagatelle, ist das finanzielle Risiko bei einem verursachten Unfall schlicht zu hoch. Die Weiterfahrt wurde in der Konsequenz unterbunden. Der Fahrer wird sich nun wegen einer Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz verantworten müssen.



