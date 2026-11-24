



Für die musikalische Gestaltung des Abends sorgt das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz unter der Leitung von Florian Weber. Gemeinsam mit dem Kirchenmusikdirektor Martin Bambauer nimmt das Orchester die Besucherinnen und Besucher mit auf eine festliche musikalische Reise durch die Advents- und Weihnachtszeit. Polizeiseelsorger Hubertus Kesselheim ergänzt das Konzert mit besinnlichen Wortbeiträgen und schafft damit Momente zum Innehalten und Nachdenken.



Der Eintritt ist frei - traditionell wird um eine Spende für einen sozialen Zweck gebeten. Welchem guten Zweck die Spenden in diesem Jahr zugutekommt, wird noch bekanntgegeben. Mit dem Benefizkonzert möchte sich die Polizei bei den Menschen in der Region für die vertrauensvolle Zusammenarbeit, die vielfältige Unterstützung und das entgegengebrachte Vertrauen in den vergangenen beiden Jahren bedanken.



Auf dem Programm stehen unter anderem klassische Werke sowie beliebte und stimmungsvoll bekannte Weihnachtsmelodien. Zu hören sein werden unter anderem "A child is born!", "The Polar Express" sowie "Macht hoch die Tür".

Im besonderen Ambiente der Konstantinbasilika verspricht die musikalische Vielfalt einen Abend voller festlicher Klänge, vorweihnachtlicher Stimmung und besinnlicher Momente.



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