Prüm
Irrfahrt in der Baustelle – Zeugen gesucht !

Symbolbild

dpa

Prüm - Dausfelder Höhe (ots) - Am Dienstagabend, den 14.07.2026, gegen 22:45 Uhr, kam es auf der B51, Gemarkung Dausfeld, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Lesezeit 1 Minute

Ein Autofahrer befuhr die B51 von Prüm kommend in Fahrtrichtung Stadtkyll und folgte der aktuell geänderten Verkehrsführung in der Baustelle. Im einspurigen Bereich kam dem Fahrer auf dessen Fahrspur ein anderer Verkehrsteilnehmer mit einem PKW entgegen, wodurch der Autofahrer nach rechts in den abgesperrten Bereich ausweichen musste und eine der dort aufgestellten Warnbaken touchierte. Dabei wurde der PKW beschädigt.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm

Telefon: 06551-942-0
E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/PIPruem


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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