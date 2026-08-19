insgesamt 11 Verkehrsunfälle am 18.08.2026

Dienstgebiet der Polizeiinspektion Wittlich (ots) -



Zu insgesamt 11 Verkehrsunfällen mussten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich am 18.08.2026 ausrücken.

Erfreulicher Weise blieb es in den meisten Fällen bei Sachschadensunfällen.

Einige herausragende Unfälle dürfen hier dargestellt werden.



Am 18.08.2026 gegen 06:45 Uhr befuhr eine 46-jährige Fahrzeugführerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet die Bundesstraße 421 von Hontheim in Richtung Kinderbeuern.

Hier kam sie im Verlauf einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Sie wurde glücklicherweise nur leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.



Am 18.08.2026 zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug den Parkplatz an der Globus-Markthalle in der Justus-von-Liebig-Straße in Wittlich.

Hier kollidierte er vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen und beschädigte diesen an der Fahrzeugseite.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Am 18.08.2026 gegen 15:12 Uhr befuhr ein 17-jähriger Zweiradfahrer mit seinem Leichtkraftrad aus dem Bereich der VG Traben-Trarbach den Kreisverkehr im Bereich der Bundesstraße 50, Höhe der Ortslage Platten.

Hier kam er vermutlich aufgrund der Fahrbahnnässe zu Fall und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.



Im Zeitraum 17.08.2026 bis 18.08.2026 befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Meerbachstaße in der Ortslage Meerfeld.

Hier kollidierte er vermutlich beim Wenden und Rangieren mit einer Grundstücksmauer und beschädigte diese.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Am 18.08.2026 zwischen 18:45 Uhr und 19:30 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Straße "Zum Otterbach" in Plein.

Hier kollidierte er vermutlich beim rückwärtigen Wenden und Ausfahren aus einer Grundstücksausfahrt mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



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Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

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